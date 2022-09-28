Платошкин: у России осталась одна альтернатива — социализм или распад страны

Россия может одержать победу в противостоянии с коллективным Западом в случае восстановления социализма в стране. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил советский и российский дипломат, историк и политолог Николай Платошкин.

Платошкин: Есть только одна вещь, которая поможет нам выиграть

Он напомнил, что большевики в своё время дали крестьянам землю, а рабочим — фабрики. По его словам, образование на территории государства в тот период стало бесплатным.

Как пояснил эксперт, социализм обязательно снова победит, однако он будет немного другим, ведь общество находится на новом этапе развития.

"В 1917 году социализм спас страну. Он не сделал одно правительство вместо другого, а спас государство от развала. Сейчас мы не выбираем между социализмом или капитализмом. У нас альтернатива такая — социализм или распад страны. Если президент РФ Владимир Путин говорит, что Запад хочет расчленить РФ, то единственный способ выстоять в борьбе — это возврат социализма", — сказал Платошкин.

Специалист также подчеркнул: олигархическая Россия не сможет противостоять Западу, а социалистическая "выстоит и победит".