Запад будет использовать Украину в качестве государства, чтобы создавать для России военные угрозы. Поэтому государственность Незалежной должна быть уничтожена. Об этом заявил политолог Дмитрий Дробницкий.
Западные страны превратили Украину в "антироссийский проект", усиленно накачивая его различными видами вооружения, отметил он.
"ВСУ будут и дальше снабжать оружием, настраивать против России и будут даже терпеть нацистов, закрывая глаза на всё происходящее и мирясь с человеконенавистнической идеологией", — указал Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.