Дробницкий заявил, что США вынуждают РФ ликвидировать государственность Украины

Запад будет использовать Украину в качестве государства, чтобы создавать для России военные угрозы. Поэтому государственность Незалежной должна быть уничтожена. Об этом заявил политолог Дмитрий Дробницкий.

Западные страны превратили Украину в "антироссийский проект", усиленно накачивая его различными видами вооружения, отметил он.

"ВСУ будут и дальше снабжать оружием, настраивать против России и будут даже терпеть нацистов, закрывая глаза на всё происходящее и мирясь с человеконенавистнической идеологией", — указал Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД.