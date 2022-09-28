Кедми заявил, что Россия должна ответить на взрывы "Северного потока"

Многие эксперты полагают, что повреждения "Северного потока" и "Северного потока — 2" являются спланированной диверсией. По мнению политолога Якова Кедми, Россия должна провести собственное расследование, работая в тандеме со Швецией и Данией, чтобы найти виновников преступления. Эксперт убеждён, что операцию проводило государство с мощной армией.

"Тут нужны вооружённые силы, подразделения, обладающие возможностями проводить подводные операции на большом расстоянии, незаметно, не привлекая внимание. Сам по себе акт, если он произведён государством — это акт войны", — сказал Кедми.

Эксперт подчеркнул, что технические и оперативные возможности глубоководного флота России мало кому известны, но они являются одними из лучших в мире. Ядерный беспилотник "Посейдон", которого боится Запад, — лишь малая часть глубоководных возможностей России, заявил Кедми.

"Самый эффективный способ отрезвить любого противника — уничтожение его стратегической боевой мощи. Если Россия в состоянии более эффективно и быстро уничтожить стратегическую ядерную мощь США, то вполне логично начать с этого. И тогда все вопросы будут решены", — указал эксперт в эфире "Соловьёв LIVE".