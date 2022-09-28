Конгрессвумен Грин связала атаку на "Северные потоки" со сделками США по газу

Конгрессвумен Марджори Грин прокомментировала повреждение магистральных газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Как подчеркнула американский политик, мировой общественности необходимо обратить внимание на эту диверсию.

"Ещё в феврале я предупреждала, что интерес Вашингтона к Украине связан со сделками по природному газу", — заявила чиновница.

Ранее китайский аналитик Лю Хун заподозрил властей Польши и Штатов в диверсии на "Северных потоках". Также он отметил, что виновниками разрушений не являются Берлин и Москва.