Сальдо проинформирует Путина об итогах референдума

Согласно сообщению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, он собирается как можно скорее доложить российскому президенту Владимиру Путину о результатах референдума, чтобы ускорить юридическое присоединение региона к РФ.

"Жители Херсонщины проголосовали за вхождение в Россию. И по результатам этого голосования я обязательно обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, чтобы юридическое оформление вхождения Херсонской области в состав РФ было произведено как можно быстрее. И уверен, что это будет сделано", — сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава ВГА сообщил, что жители Херсонской области желают, чтобы их регион стал частью России, и "жить в большой семье, с которой начиналась их история".

Сальдо добавил, что администрация региона постаралась обеспечить жителям Херсонской области спокойное и безопасное голосование в рамках референдума.