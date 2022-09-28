Авария на газопроводах "Северный поток" не имеет аналогов в истории, а потому сроки и стоимость устранения утечек предсказать трудно.
"Более простой случай с китайского-гонконгским газопроводом Yacheng потребовал четырех лет ремонта", — напомнил заместитель главы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
Также специалист уверен, что будет пересмотрена вся система наблюдения за такими объектами, поскольку многие эксперты сходятся во мнении: произошедшая авария была диверсией.
Что касается стоимость ремонта, тут всё будет зависеть от результатов расследования.
"Если это теракт, то можно постараться установить виновника инцидента. И тут "Газпром" может рассчитывать на требование возмещения убытков", — отметил Кондратьев в интервью изданию NEWS.ru.
В случае, если утечка вызвана конструктивными просчетами, операторам газопроводов стоит готовиться к расходам в десятки миллионов долларов, предположил эксперт.
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