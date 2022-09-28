Бывший лидер Германии Ангела Меркель предупредила, что мировым лидерам не стоит игнорировать заявления главы России Владимира Путина.
"Вы должны серьёзно относиться к его (президента РФ. — Прим. ред.) словам", — подчеркнула политик, передаёт Süddeutsche Zeitung.
По мнению экс-канцлера ФРГ, Путин не блефует. Меркель призвала прислушиваться к нему, таким образом демонстрировать "политическую мудрость". Она позволит сформировать правильную стратегию, заключила бывший немецкий руководитель.
Ранее Меркель допустила, что она отчасти виновата в событиях на Украине.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.