Меркель призвала западных политиков серьёзно относиться к словам Путина

Бывший лидер Германии Ангела Меркель предупредила, что мировым лидерам не стоит игнорировать заявления главы России Владимира Путина.

"Вы должны серьёзно относиться к его (президента РФ. — Прим. ред.) словам", — подчеркнула политик, передаёт Süddeutsche Zeitung.

По мнению экс-канцлера ФРГ, Путин не блефует. Меркель призвала прислушиваться к нему, таким образом демонстрировать "политическую мудрость". Она позволит сформировать правильную стратегию, заключила бывший немецкий руководитель.

Ранее Меркель допустила, что она отчасти виновата в событиях на Украине.