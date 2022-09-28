Китайский аналитик Лю Хун счёл ЧП на "Северных потоках" диверсиями Польши и США

Заместитель главреда Global Лю Хун назвал произошедшее на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" диверсией.

В соцсети WeChat аналитик раскритиковал версии, согласно которым объекты повредили представители Берлина и Москвы. По словам эксперта, немецким властям необходимо российское голубое топливо. РФ же способна просто отключить газ, для этого не нужны разрушения, отметил специалист.

Вместе с этим он обратил внимание на благодарности США со стороны экс-руководителя МИД Польши Радослава Сикорского. По мнению Лю Хуна, Варшава выступает за наиболее антироссийский курс. Также представитель Global напомнил, что американские чиновники обещали остановить работу "Северных потоков" при эскалации на Украине.

Ранее глава сейсмической сети в Швеции Бьорн Лунд заявил, что на газопроводах произошла диверсия, "взрыв мощностью примерно 100 килограмм в тротиловом эквиваленте".