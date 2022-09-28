Fox News: если США взорвали русский газопровод, РФ оставит мир без интернета

Если к диверсии на русских газопроводах "Северный поток" на самом деле причастны США, Кремль в ответ может нанести ошеломляющий удар, заявил Такер Карлсен.

Многие мировые эксперты высказывают предположения, что утечки на трёх нитках подводного газопровода — дело рук Вашингтона, отметил ведущий американского телеканала Fox News.

"Что, если США вступают в непосредственную войну с крупнейшей в мире ядерной державой? Это не значит, что сразу дойдет до ядерной войны, но вполне могут быть последствия", — заверил он.

По словам журналиста, в ответ на диверсию Россия может повредить подводные интернет-кабели, связывающие США с Европой.

"Что будет, если лондонские банки не смогут обмениваться информацией с банками в Нью-Йорке?" — задаётся вопросом Карлсен.

Ведущий уверен, что это будет настоящая экономическая катастрофа, которая отразится на всех американцах.

"Мы можем скатиться до уровня стран третьего мира", — приходит он к выводу.