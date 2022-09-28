Если к диверсии на русских газопроводах "Северный поток" на самом деле причастны США, Кремль в ответ может нанести ошеломляющий удар, заявил Такер Карлсен.
Многие мировые эксперты высказывают предположения, что утечки на трёх нитках подводного газопровода — дело рук Вашингтона, отметил ведущий американского телеканала Fox News.
"Что, если США вступают в непосредственную войну с крупнейшей в мире ядерной державой? Это не значит, что сразу дойдет до ядерной войны, но вполне могут быть последствия", — заверил он.
По словам журналиста, в ответ на диверсию Россия может повредить подводные интернет-кабели, связывающие США с Европой.
"Что будет, если лондонские банки не смогут обмениваться информацией с банками в Нью-Йорке?" — задаётся вопросом Карлсен.
Ведущий уверен, что это будет настоящая экономическая катастрофа, которая отразится на всех американцах.
"Мы можем скатиться до уровня стран третьего мира", — приходит он к выводу.
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