NTV: в Турции не осталось банков, использующих платёжную систему "Мир"

Турецкие банки отказались от использования российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщает NTV.

По информации телеканала, частные и государственные банковские организации больше не принимают соответствующие карты на территории Турции.

"В стране не осталось банков, которые используют систему "Мир", — сказано в материале.

Отмечается, что решение о прекращении приёма карт "Мир" было принято после предупреждения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. В статье также подчёркивается: Вашингтон пригрозил санкциями турецким финансовым организациям, продолжающим сотрудничество с РФ.

Ранее сообщалось, что отношения Анкары и Москвы в области торговли и туризма серьёзно ухудшатся после отказа банков Турции от использования карт "Мир". При этом официальных комментариев турецкого руководства по этому вопросу пока нет, пишет местное издание Yenicağ.