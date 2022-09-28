Турецкие банки отказались от использования российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщает NTV.
По информации телеканала, частные и государственные банковские организации больше не принимают соответствующие карты на территории Турции.
"В стране не осталось банков, которые используют систему "Мир", — сказано в материале.
Отмечается, что решение о прекращении приёма карт "Мир" было принято после предупреждения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. В статье также подчёркивается: Вашингтон пригрозил санкциями турецким финансовым организациям, продолжающим сотрудничество с РФ.
Ранее сообщалось, что отношения Анкары и Москвы в области торговли и туризма серьёзно ухудшатся после отказа банков Турции от использования карт "Мир". При этом официальных комментариев турецкого руководства по этому вопросу пока нет, пишет местное издание Yenicağ.
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