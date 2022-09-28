Офис Зеленского: Украина готова создать "грязную ядерную бомбу"

США не стали запрещать Киеву применение западного оружия против регионов, которые могут войти в состав РФ после референдумов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Более того, Киев получил карт-бланш на необратимые действия. По данным источника в Офисе президента (ОП), Украина готова создать "грязную ядерную бомбу" для "сдерживания России”.

"Таким образом, на Банковой уже создан штаб с атомщиками и военными, которые в срочном режиме готовят группу для разработки "грязного ядерного оружия", — сообщили авторы украинского проекта "Резидент".

И действительно, источники Pravda.Ru в Киеве подтвердили — встреча с атомщиками была, однако по "грязной бомбе", ЗАЭС или "защите от тактического ядерного оружия (ТЯО)" — неизвестно.

Стрингер также добавил, что после массы публикаций в иноСМИ о том, что РФ якобы собирается "застеклить" Украину с помощью ТЯО, в стране "эта тема стала одной из главных".

Ранее российский сенатор Андрей Клишас отмечал, что Киев занимается ядерным терроризмом, не обладая ядерным оружием.

Если представить, что планам Зеленского удалось сбыться и они заполучили "грязную бомбу", проблемы ждут весь мир. Режим Зеленского — реальная угроза глобальной безопасности всего человечества.

Как уже писала Pravda.Ru, атомщики и военные не раз выступали с утверждением, что Киев мог создать плутониевую, урановую и "грязную" бомбы из накопленного на Запорожской АЭС топлива и десятков тонн плутония и урана в тепловыделяющих сборках.