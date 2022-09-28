Адвокат Медведчука вывез с Украины жёсткие диски с информацией по своим делам

Адвокат Валентин Рыбин, защищающий интересы политика Виктора Медведчука, заявил, что ему удалось вывезти с территории Украины множество "интересных вещей" на жёстких дисках и накопителях.

По его словам, на Украине у него был доступ к государственной тайне. В интервью РИА Новости он поделился, что не мог допустить передачи материалов по различным делам в руки киевских чиновников.

"Мне всё же удалось вывезти и жёсткие диски, и накопители, которые я использовал в своей деятельности", — сказал адвокат.

Кроме того, Рыбин отметил, что украинские силовики долгое время проверяли его на границе. Он подчеркнул: на осмотр вещей понадобилось порядка 10 часов. Как пояснил адвокат, после этой процедуры ему позволили покинуть страну.

Ранее Рыбин сообщил, что многих людей на Украине обвиняют в государственной измене для последующего обмена на военнопленных.