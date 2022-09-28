Адвокат Валентин Рыбин, защищающий интересы политика Виктора Медведчука, заявил, что ему удалось вывезти с территории Украины множество "интересных вещей" на жёстких дисках и накопителях.
По его словам, на Украине у него был доступ к государственной тайне. В интервью РИА Новости он поделился, что не мог допустить передачи материалов по различным делам в руки киевских чиновников.
"Мне всё же удалось вывезти и жёсткие диски, и накопители, которые я использовал в своей деятельности", — сказал адвокат.
Кроме того, Рыбин отметил, что украинские силовики долгое время проверяли его на границе. Он подчеркнул: на осмотр вещей понадобилось порядка 10 часов. Как пояснил адвокат, после этой процедуры ему позволили покинуть страну.
Ранее Рыбин сообщил, что многих людей на Украине обвиняют в государственной измене для последующего обмена на военнопленных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.