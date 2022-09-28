Эксперт Велков заявил, что РФ готовится завершить кампанию, а не заключить мир

Объявленная в России частичная мобилизация усилила напряжение в западных странах. Москва хочет как можно скорее завершить спецоперацию на Украине. Об этом заявил эксперт по безопасности Славчо Велков. По его мнению, на данный момент риски эскалации конфликта значительно увеличились.

"Россия готовится завершить кампанию в каких-то пределах, а не заключить мир. А если и заключить мир, то на благоприятных для неё условиях", — добавил Велков.

Он опасается, что военные действия могут выйти за пределы Украины, поскольку в таком случае в силу вступит пятая статья устава НАТО. Однако Североатлантический альяс уже помогает Киеву так, будто Незалежная является членом блока. Велков отметил, что Запад поставляет на Украину вооружения, направляет инструкторов НАТО и выделяет колоссальные денежные средства.

"Нужно быть внимательными к деталям: пятая статья создавалась прежде всего для защиты Соединённых Штатов Америки и их контингентов на территории Европы", — указал эксперт в интервью изданию Bulgaria ON AIR.