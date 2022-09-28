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Politico: Еврокомиссия выдвинет предложения по новым санкциям против РФ

Мир

В среду, 28 сентября, Еврокомиссия соберёт представителей государств, входящих в состав ЕС, для рассмотрения предложений по новым ограничительным мерам против РФ. Об этом пишет Politico.

Politico: Еврокомиссия выдвинет предложения по новым санкциям против РФ

Высокопоставленные официальные лица и дипломаты пояснили в интервью газете, что брифинг начнётся в 15:30 по московскому времени. По информации издания, европейские лидеры обсудят инициативу, связанную с введением потолка цен на поставки российской нефти.

При этом Politico отмечает, что Европа планирует уменьшить санкционное давление на Москву в сфере перевозок удобрений и цемента. В статье подчёркивается: смягчение ограничений следует рассматривать как уступки ЕС. Они нужны для того, чтобы власти Греции, Кипра и Мальты поддержали санкции на поставки нефти из РФ с помощью танкеров.

"Данные смягчения — компенсация для государств, рассчитывавших на получение прибыли от перевозки топлива", — сказано в материале.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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