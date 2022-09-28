В среду, 28 сентября, администрация американского лидера Джо Байдена объявит о предоставлении Киеву военной помощи на сумму, превышающую миллиард долларов.
По информации Bloomberg, два источника, знакомые с этим вопросом, подтвердили сведения о том, что США уже сегодня начнут реализовывать план поддержки Украины.
"Эти деньги позволят Киеву закупать оборудование у оборонных подрядчиков в Штатах", — сказано в материале.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.