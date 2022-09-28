Bloomberg: США объявят о новом пакете военной помощи для Украины 28 сентября

В среду, 28 сентября, администрация американского лидера Джо Байдена объявит о предоставлении Киеву военной помощи на сумму, превышающую миллиард долларов.

По информации Bloomberg, два источника, знакомые с этим вопросом, подтвердили сведения о том, что США уже сегодня начнут реализовывать план поддержки Украины.

"Эти деньги позволят Киеву закупать оборудование у оборонных подрядчиков в Штатах", — сказано в материале.