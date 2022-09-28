Рогов: Запорожская АЭС должна стать собственностью России

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал не отдавать Киеву атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре.

По его словам, Запорожская АЭС должна перейти в российскую собственность после присоединения освобождённого региона к РФ.

"Никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно", — подчеркнул представитель администрации.

Ранее сообщалось, что свыше 93 процентов жителей Запорожской области выступили за вхождение региона в состав Российской Федерации.