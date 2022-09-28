Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал не отдавать Киеву атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре.
По его словам, Запорожская АЭС должна перейти в российскую собственность после присоединения освобождённого региона к РФ.
"Никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно", — подчеркнул представитель администрации.
Ранее сообщалось, что свыше 93 процентов жителей Запорожской области выступили за вхождение региона в состав Российской Федерации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.