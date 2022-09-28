Премьер Словакии Хегер: рост цен на электроэнергию способен "убить экономику"

Подорожание электроэнергии способно "убить экономику" Словакии. Такое мнение выразил премьер страны Эдуард Хегер.

В беседе с корреспондентом Financial Times он отметил, что Евросоюз обязан снизить плату за энергоресурсы для словацких бизнесменов. Политик призвал ЕС выделить его государству пять миллиардов евро для поддержки предприятий.

"Иначе фирмы начнут закрываться, это может убить целую экономику", — подчеркнул Хегер.

При этом он пообещал сделать всё, чтобы не допустить экономического коллапса на территории Словакии.