Рогов: Запорожская область может стать частью России уже в ближайшие дни

Запорожская область уже в ближайшие дни может войти в состав РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что жители Запорожской области ждут ответной реакции от российского лидера Владимира Путина после проведения референдума.

"Надеюсь, уже в ближайшие дни мы станем составной частью единой России", — подчеркнул представитель администрации.

Ранее стало известно, что по итогам голосования свыше 93 процентов жителей освобождённого региона выступили за присоединение к РФ.