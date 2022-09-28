Запорожская область уже в ближайшие дни может войти в состав РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он отметил, что жители Запорожской области ждут ответной реакции от российского лидера Владимира Путина после проведения референдума.
"Надеюсь, уже в ближайшие дни мы станем составной частью единой России", — подчеркнул представитель администрации.
Ранее стало известно, что по итогам голосования свыше 93 процентов жителей освобождённого региона выступили за присоединение к РФ.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.