Ардзинба: в Абхазии растёт число добровольцев, уезжающих в зону спецоперации

Частичная мобилизация не проводится на территории Абхазии, однако количество добровольцев, которые уезжают в зону спецоперации, продолжает расти. Об этом сообщил руководитель МИД республики Инал Ардзинба.

В интервью РИА Новости он отметил, что абхазские добровольцы уже давно помогают освобождать Донбасс. По его словам, жители республики поддерживают политику руководства ДНР и ЛНР.

Министр напомнил, что Абхазия тоже пережила многочисленные страдания, чтобы отстоять свою свободу.