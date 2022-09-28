Частичная мобилизация не проводится на территории Абхазии, однако количество добровольцев, которые уезжают в зону спецоперации, продолжает расти. Об этом сообщил руководитель МИД республики Инал Ардзинба.
В интервью РИА Новости он отметил, что абхазские добровольцы уже давно помогают освобождать Донбасс. По его словам, жители республики поддерживают политику руководства ДНР и ЛНР.
Министр напомнил, что Абхазия тоже пережила многочисленные страдания, чтобы отстоять свою свободу.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.