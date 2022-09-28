Рогов: Запорожская область официально вышла из состава Украины

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал не воспринимать регион как часть Украины, ведь он официально вышел из состава этой страны.

По его словам, жители Запорожской области "возвращаются домой". Как отметил представитель администрации в интервью РИА Новости, Киев не смог сорвать проведение референдумов с помощью запугивания гражданского населения, обстрелов и терактов.

"Запорожская область больше не является частью Украины", — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что Россия — это историческая родина региона.