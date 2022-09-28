Глава МИД Польши пригрозил России в случае "применения" ЯО на Украине

Ответ НАТО на возможное применение Россией ядерного оружия на Украине должен быть "разрушительным", но не ядерным. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала NBC News.

Президент РФ Владимир Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, насколько нам известно, но не напасть на НАТО, сказал политик.

По его мнению, это означает, что ответ альянса должен быть обычным, а не ядерным, но разрушительным.

Ранее американское издание Politico заявило, что разведслужбы США наращивают наблюдение за ядерными вооружениями России.