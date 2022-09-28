Вице-президент бундестага назвал Эрдогана "канализационной крысой"

Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубицки, выступая перед избирателями, назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "канализационной крысой" и обвинил его в потенциальном создании еще одного миграционного кризиса в Европе.

Таким образом политик, по его собственным словам, попытался привлечь внимание к росту числа нелегальных мигрантов, переезжающих в Германию из Турции, что "может намеренно спровоцировать новый кризис с мигрантами”.

"Волна беженцев по балканскому маршруту из Турции снова увеличивается, что является вызовом для внешней и внутренней политики Германии", — цитирует его Reuters.

По данным The Guardian, Анкара позволила тысячам сирийских беженцев собраться вдоль границы между Турцией и Грецией, которые, как ожидается, попытаются коллективно перебраться в ЕС. Считается, что в колонне беженцев, которую организаторы назвали "Караваном света”, от 85 до 100 тысяч человек.

Турция требует сатисфакции

Турция выразила возмущение оскорбительными высказываниями Вольфганга Кубицки в адрес президента Эрдогана. Посол Берлина в Анкаре был вызван для вручения ноты "решительного" протеста в связи со сделанным политиком заявлением.

Официальный представитель МИД Таню Билгич сказал, что "он (Кубицки) полностью лишен политической морали и ответственности” и что такие "непристойные заявления" указывают на его "политический и моральный уровень и раскрывают его вульгарность".