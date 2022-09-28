Небензя: Зеленский не сможет сорвать частичную мобилизацию в России

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью своих видеообращений пытался сорвать проведение частичной мобилизации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Во время заседания Совбеза ООН он отметил, что у Киева ничего не получится из-за плохих представлений о менталитете жителей РФ.

"Зеленский не постеснялся записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию", — указал дипломат.

Небензя также добавил, что главной целью западных стран является максимальное ослабление РФ для последующего подчинения государства своим интересам.