Президент Украины Владимир Зеленский с помощью своих видеообращений пытался сорвать проведение частичной мобилизации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Во время заседания Совбеза ООН он отметил, что у Киева ничего не получится из-за плохих представлений о менталитете жителей РФ.
"Зеленский не постеснялся записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию", — указал дипломат.
Небензя также добавил, что главной целью западных стран является максимальное ослабление РФ для последующего подчинения государства своим интересам.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.