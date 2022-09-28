Посол Антонов: США приближаются к опасной грани, допуская удары по ЛНР и ДНР

США становятся стороной конфликта на Украине, так как допускают удары Киева по Луганской и Донецкой народным республикам. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что американские власти продолжают поставлять западную технику киевскому режиму. Штаты не осознают, к чему может привести такая политика, считает посол. По его словам, Зеленский — "военный наёмник" Запада против РФ.

"Покровители неонацистских преступников приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и чётко предупреждали", — подчеркнул Антонов.

Посол добавил, что российская армия и дальше будет защищать страну.