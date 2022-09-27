Киевское руководство призывает страны Запада предоставить Украине современную бронетехнику, которая якобы позволит ВСУ более эффективно сражаться с российской армией. Поэтому, пока не поздно, Киеву нужно срочно поставить западные танки. Об этом заявил польский аналитик Пётр Мединский.
По его мнению, частичная мобилизация в России может стать необходимым толчком для стран коллективного Запада.
"Поставка заводских новых танков рассчитана на 2-3 года. Но также нужно учитывать, что конфликт продлится долго. Поэтому политическое решение должно быть принято как можно скорее", — заявил Мединский в издании Defence24.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.