Defence24: Украине нужно передать западные танки, пока не стало слишком поздно

Киевское руководство призывает страны Запада предоставить Украине современную бронетехнику, которая якобы позволит ВСУ более эффективно сражаться с российской армией. Поэтому, пока не поздно, Киеву нужно срочно поставить западные танки. Об этом заявил польский аналитик Пётр Мединский.

По его мнению, частичная мобилизация в России может стать необходимым толчком для стран коллективного Запада.

"Поставка заводских новых танков рассчитана на 2-3 года. Но также нужно учитывать, что конфликт продлится долго. Поэтому политическое решение должно быть принято как можно скорее", — заявил Мединский в издании Defence24.