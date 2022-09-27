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Леонков: Россия создала оружие, которое лишает НАТО численного превосходства

Мир

Военные аналитики сравнили потенциалы армий России и НАТО и пришли к выводу, что в случае полномасштабного столкновения Североатлантический альянс противопоставит Москве почти четыре миллиона военнослужащих. Однако Россия устранит численное превосходство НАТО с помощью новейших систем в случае открытого конфликта. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков: Россия создала оружие, которое лишает НАТО численного превосходства

Он отметил, что даже при ядерной войне уничтожить всю армию противника крайне сложно. Поэтому обе стороны будут использовать другие вооружения, чтобы ликвидировать военный потенциал своего соперника, считает эксперт.

"Мы создали неядерное высокоточное оружие, гиперзвуковое, которое будет встречать эту толпу вояк на дальних рубежах, уничтожать носители крылатых ракет и другую технику. И, конечно, у нас есть ядерный потенциал. Мы создали гиперзвуковые ядерные системы, которые со стопроцентной вероятностью поражают любой объект", — подчеркнул Леонков в программе "Место встречи".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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