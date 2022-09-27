Народная милиция ЛНР: украинские войска активизировались по всей линии фронта

В ЛНР вдоль всей линии соприкосновения наблюдается активизация со стороны ВСУ, которая может быть следствием референдума в Республике. Такой информацией поделился с журналистами Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции ЛНР.

По словам представителя ведомства, киевский режим не может простить мирным жителям освобождённых территорий то, что они не желают связывать свою дальнейшую жизнь с Украиной.

"По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути", — сказал Филипоненко.

Ранее власти ЛНР уведомили о гибели трёх человек, а также пяти получивших ранения после того, как украинские ВС обстреляли населённый пункт Брянка.