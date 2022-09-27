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Le Courrier des Strateges: России остался шаг, чтобы поставить мат США

Мир

России остался всего лишь один шаг, чтобы поставить шах и мат Соединённым Штатам, отмечается в материале французского издания Le Courrier des Strateges.

Le Courrier des Strateges: России остался шаг, чтобы поставить мат США

В статье отмечается, что у США больше нет места для манёвра. Если Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области войдут в состав Российской Федерации, США больше ничего не смогут сделать, кроме как пойти на риск прямой войны с Россией, отмечает французское издание.

И, соответственно, Россия в шаге от того, чтобы поставить США шах и мат по этому вопросу.

Отмечается также, что США, а также Великобритания, многие страны Евросоюза, сама Украина пытались затянуть конфликт. В их интересах было, чтобы он продлился как можно дольше.

"Но многие наблюдатели считают, что, публично заявив о поддержке Украины со стороны НАТО, российский президент стабилизировал ситуацию и — такова логика ядерного сдерживания — уменьшил риск крупной войны", — говорится в статье Le Courrier des Strateges (перевод "ПолитРоссия").

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации прошли в республиках Донбасса и на освобождённых территориях с 23 по 27 сентября. Первые четыре дня в формате выездного голосования, на пятый день — на участках для голосования.

Судя по первым результатам подсчётов голосов, поданных жителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, абсолютное большинство жителей этих регионов проголосовали за вхождение в состав России. Официальные результаты голосования будут представлены в скором времени.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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