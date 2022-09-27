Конгресс США принял боевиков украинского нацбатальона "Азов"*

Американские конгрессмены приняли в Конгрессе США боевиков украинского националистического батальона "Азов"*.

"Самый эмоциональный момент был, когда мы вдруг встретили освобождённых бойцов "Азова"* прямо в главном зале на Капитолийском холме", — сообщила активистка Дарья Каленюк.

По её словам, бойцы поблагодарили конгрессменов за то, что они голосовали за предоставление военной помощи Украине. Азовцы* не преминули воспользоваться ситуаций и попросили у американских политиков больше вооружения. Они объяснили, что Вооружённые силы Украины нуждаются в поставках тяжёлой техники и систем противовоздушной обороны.

Во вторник, 27 сентября российские войска ликвидировали заместителя командира полка "Азов"* по боевой подготовке Игоря Безоглюка.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.