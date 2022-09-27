The New York Times: после референдумов Россия присоединит к себе ДНР и ЛНР

Сегодня, 27 сентября, заключительный день референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне. Обозреватель The New York Times Карли Олсон считает, что большинство проголосует за присоединение территорий к РФ. В публикации отмечается, что Россия будет защищать их, в том числе с применением ядерного оружия.

Автор привёл в пример реплики других мировых лидеров, не признающих результаты референдумов. Жозеп Боррель уверен, что голосование нарушает Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что референдумы — это фикция. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к усилению поддержки Украины, назвав всенародные опросы фальшивыми.