Сегодня, 27 сентября, заключительный день референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне. Обозреватель The New York Times Карли Олсон считает, что большинство проголосует за присоединение территорий к РФ. В публикации отмечается, что Россия будет защищать их, в том числе с применением ядерного оружия.
Автор привёл в пример реплики других мировых лидеров, не признающих результаты референдумов. Жозеп Боррель уверен, что голосование нарушает Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что референдумы — это фикция. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к усилению поддержки Украины, назвав всенародные опросы фальшивыми.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.