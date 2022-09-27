Баранец о сроках окончания СВО: "Идти до этого момента ещё далеко"

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что положительные итоги референдумов не повлияют на сроки спецоперации на Украине. Главный результат голосования — это шаг вперёд в политическом и моральном плане для тех, кто поддерживает Россию и хочет быть её частью.

А окончания спецоперации можно ждать тогда, когда Запад признает своё поражение. Но это, вероятно, случится ещё не скоро, считает обозреватель.

"Уверен, эта операция может закончиться, когда Запад сам выбросит белый флаг. Идти до этого момента еще далеко, у нас слишком много работы на юге. Мы освободили лишь часть Донбасса, пришли в Запорожье и Херсон. Но еще есть проблемы в Николаевской и Одесской областях. К тому же, на забывайте, на горизонте маячит и Приднестровье", — сказал Баранец в беседе с "Царьградом".

А поставленные в рамках спецоперации цели требуют применения силы, добавил он. Баранец подчеркнул, что ВС РФ просто не могут взять и отказаться от планов насчёт Одессы и Николаева, потому что там "слишком много крови мы пролили".

Ранее Баранец рассказал, что самые ожесточённые бои сейчас проходят в Красном Лимане, который украинские войска атакуют с трёх сторон.