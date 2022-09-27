Экс-агент ЦРУ Баер считает, что Путин не остановится в проведении СВО на Украине

Аналитик CNN по разведке и нацбезопасности, бывший сотрудник ЦРУ Роберт Баер заявил, что попытки давления на Владимира Путина не приведут к остановке СВО и его отказу от намеченных целей.

Баер считает, что российский лидер не может сдать позиции и при этом остаться лидером своего народа. Президент уже 20 лет показывает сильнейшие стороны своего характера. Он не согласится отдать ДНР и ЛНР и решить вопрос за столом переговоров.

Эксперт отметил, что каждый год нарастает риск применения РФ ядерного оружия. Это связано с тем, что Путин оказался в тупике и таким образом хочет навести страх на оппонентов.

"Не удивлюсь, если свою угрозу он так и не осуществит", — отметил Баер.