Наблюдатель назвал фашизмом возможное введение санкций ЕС за референдумы

Возможное введение Евросоюзом санкций против международных наблюдателей, которые принимают участие в референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, — это настоящий фашизм. Такое мнение выразил болгарский наблюдатель Младен Иванов в разговоре с РИА Новости.

Наблюдатель подчеркнул, что на референдумах всё происходит законно, люди приходят голосовать добровольно, мало того, они идут сюда, как "на праздник". И будет фашизмом попытка ЕС отрицать, что на голосовании проявляется воля народа, отметил болгарин.

"Это будет чистый фашизм, если это произойдет. Здесь соблюдаются все возможные правила, люди приходят на выборы, как на праздник, так что это воля народа. ЕС всегда говорит, что они демократическая организация и хочет быть примером всем, а если будут введены санкции, значит, это полностью заявлениям противоречит. Если это случится, значит, что ЕС превращается в фашистскую организацию", — сказал Иванов.

Референдум в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу присоединения к России проходит с 23 по 27 сентября.