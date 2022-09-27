Ищенко озвучил сценарии конца Украины: "Поделить между соседями или уничтожить"

России необходимо полностью уничтожить государственность Украины, иначе Москву ожидает постоянная угроза со стороны киевского режима. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, процесс ликвидации может произойти двумя способами: бомбардировки или раздел территории Незалежной между соседними государствами.

Даже после заключения соглашения между Россией и Украиной, при любой возможности Киев начнёт войну под предлогом "возврата земель", считает Ищенко.

"Поэтому есть только один способ — уничтожить украинское государство. <…> До тех пор, пока украинское государство существует, оно будет представлять для нас опасность и угрозу", — заявил политолог в эфире интернет-канала "Вольная улица".