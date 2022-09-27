России необходимо полностью уничтожить государственность Украины, иначе Москву ожидает постоянная угроза со стороны киевского режима. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
По его мнению, процесс ликвидации может произойти двумя способами: бомбардировки или раздел территории Незалежной между соседними государствами.
Даже после заключения соглашения между Россией и Украиной, при любой возможности Киев начнёт войну под предлогом "возврата земель", считает Ищенко.
"Поэтому есть только один способ — уничтожить украинское государство. <…> До тех пор, пока украинское государство существует, оно будет представлять для нас опасность и угрозу", — заявил политолог в эфире интернет-канала "Вольная улица".
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