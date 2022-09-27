Желающим уехать из страны россиянам предложили сделать это на яхтах

Россияне, которые хотят покинуть страну, могут сделать это нестандартным способом — на яхтах, курсирующих по маршруту Сочи — Турция или Севастополь — Турция. Об этом сообщает TourDom.

На портале анонсировали старт продаж билетов на яхту, которая 29 сентября выйдет из Севастополя и направится в турецкий Синоп. Турне на этой яхте будет стоить туристу 150 тысяч рублей.

Условиями путешествия в Турцию на яхте является отсутствие с собой детей и животных, а также действующий загранпаспорт, действительный ещё как минимум в течение полугода.