Россияне, которые хотят покинуть страну, могут сделать это нестандартным способом — на яхтах, курсирующих по маршруту Сочи — Турция или Севастополь — Турция. Об этом сообщает TourDom.
На портале анонсировали старт продаж билетов на яхту, которая 29 сентября выйдет из Севастополя и направится в турецкий Синоп. Турне на этой яхте будет стоить туристу 150 тысяч рублей.
Условиями путешествия в Турцию на яхте является отсутствие с собой детей и животных, а также действующий загранпаспорт, действительный ещё как минимум в течение полугода.
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