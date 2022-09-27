Немецкие журналисты заявили, что разрушение морских трубопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" скорее всего является диверсией. Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал данную информацию и отметил, что это было бы выгодно странам Запада.
По его мнению, приказ о подрыве трубопровода могла отдать лично премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. В таком случае, действия Лондона являются международным терроризмом. Коротченко считает, что Россия имеет полное право на ответный удар.
"Ждём обнародования официальной позиции Лондона по диверсии на морских трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Не удивлюсь, если Запад во всем случившемся в Балтийском море обвинит саму Россию", — написал эксперт в своём Telegram-канале.
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