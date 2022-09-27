Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что иностранные наблюдатели, находящиеся на референдумах в Луганской, Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, могут попасть под санкции.
"Но определять, подпадают ли конкретные лица под режим санкций, будут государства-члены. Они будут решать в индивидуальном порядке по каждому случаю", — отметил он.
По словам дипломата, их нахождение на территориях, где проходят референдумы, незаконно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведение СВО и референдумов в Донбассе находятся во главе угла.
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