ЕС пригрозил иностранным наблюдателям на референдумах в Донбассе санкциями

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что иностранные наблюдатели, находящиеся на референдумах в Луганской, Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, могут попасть под санкции.

"Но определять, подпадают ли конкретные лица под режим санкций, будут государства-члены. Они будут решать в индивидуальном порядке по каждому случаю", — отметил он.

По словам дипломата, их нахождение на территориях, где проходят референдумы, незаконно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведение СВО и референдумов в Донбассе находятся во главе угла.