Баранец: после референдумов Украина и Запад остервенеют

По мнению военного эксперта Виктора Баранца, после завершения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Запад и Украина "остервенеют", ведь когда эти регионы станут частью РФ, действия российских властей будут уже гораздо более решительными.

"Я думаю, что сейчас, когда мы переживаем исторический момент, когда референдум заканчивается и его итоги легко предсказать, — и Запад, и Украина остервенеют", — заявил Баранец в интервью "Царьграду".

Эксперт напомнил, что новые регионы окажутся в юрисдикции уже российских законов, а их защита будет осуществляться так же, как и в других территориях РФ. Кроме того, в этих регионах будут действовать законы о мобилизации и военном времени, напомнил обозреватель.

"Я абсолютно уверен в том, что теперь, в эти дни, когда эти области уже юридически станут Россией, там будут работать и закон и о мобилизации, и о военном времени, и так далее. То есть в этих республиках будет делаться всё то, что необходимо для обороны", — добавил Баранец.