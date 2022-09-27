Военный эксперт Вадим Козюлин считает, что, судя по трём повреждениям, на газопроводах "Северный поток" однозначно имела место диверсия. Об этом аналитик рассказал в беседе с газетой "ВЗГЛЯД".
Он отметил, что конкретного виновника пока назвать сложно. Но понятно, что задеты в первую очередь интересы России и Европы. Тогда приходят на ум США и даже Британия, добавил Козюлин.
По его мнению, возможных вариантов диверсий на газопроводах может быть несколько.
Так, есть диверсионные подводные лодки с экипажем, для которого не критична глубина в 100-150 метров.
"Мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить её движение", — предположил собеседник издания.
Использование необитаемого подводного аппарата (НПА) эксперт также не исключил. По его словам, такие аппараты в большинстве своём обладают элементами искусственного интеллекта.
Поэтому диверсию можно было совершить в автономном режиме, заключил он.
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