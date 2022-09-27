Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.
Глава ВГА пояснил, что в техническом плане регион какое-то время будет являться независимым, но делать на этом акцента власти не намерены.
"Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет", — сообщил Сальдо журналистам.
Глава администрации отметил, что референдум уже можно считать состоявшимся, и большая часть жителей региона поддерживает его присоединение к РФ.
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