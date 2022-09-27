В Казахстане заявили о рекорде: 13 тысяч россиян за день попытались оформить ИИН

В Минцифры Казахстана рассказали о 13 тысячах россиян, которые попросили чиновников оформить Индивидуальный идентификационный номер. По словам вице-министра Асета Турысова, обычно сотрудники ведомства принимали столько заявок в течение месяца. Об этом написали в Kazakh24.info.