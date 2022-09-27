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The Washington Post: американцы считают, что нужно перестать помогать Украине

Мир

Интерес к делам Украины и желание поддерживать эту страну у европейцев и американцев слабеют ввиду собственных экономических сложностей. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на результаты соцопросов.

The Washington Post: американцы считают, что нужно перестать помогать Украине

"У украинцев и у западных стратегов возникают опасения, что скептическое отношение к антироссийским санкциям и к их результативности (цены на энергоресурсы в Европе резко подскочили) может усилиться", — сказано в материале.

По мнению авторов, западное общество становится всё более безразличным к проблемам Украины. Согласно исследованию, проведённому социологическим центром Pew, сейчас жителей США намного меньше беспокоит вероятное поражение Киева, чем это было весной, а большинство американцев считают, что Вашингтон уже и так достаточно помог Украине.

Такое мнение бытует не только среди рядовых американцев, но также и среди представителей республиканской партии. Они убеждены, что Вашингтон уже исчерпал в этом плане свои возможности.

"Думаю, мы вышли на такой рубеж, когда переданных Украине денег уже достаточно. Я действительно так думаю", — сказал Джеймс Вэнс, кандидат в сенаторы от республиканской партии из Огайо.

Специалисты предполагают, что Конгресс может больше не одобрить новые пакеты финансовой помощи Украине, и утверждённая им очередная порция денежных средств для Киева может стать завершающей.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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