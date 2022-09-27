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Американские СМИ рассказывают жителям США о победах ВСУ на Украине, ссылаясь на ту пропаганду, которую транслирует Киев, сообщает экс-сотрудник Госдепа Питер ван Бурен в статье для издания The American Conservative.

Так, ранее киевский режим хвалился, что украинская армия уничтожила 509 российских танков с помощью переносных противотанковых ракетных комплексов. Автор статьи считает, что это нереальная цифра, взятая "с потолка".

Если верить заявлениям украинских пропагандистов, то это должно было быть самое крупное уничтожение военной техники противника за всю историю боевых конфликтов. Для сравнения: силы коалиции во главе с США уничтожили всего 160 иракских танков, а в Арденнской битве общие потери нацистской Германии и союзных войск составили 700 танков.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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