Глава Казахстана: один человек не должен оставаться президентом слишком долго

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сказал, что пост руководителя государства не должен занимать один человек слишком долго.

"Такая ситуация не даёт чести ни этой стране, ни её главе", — подчеркнул президент республики во время мероприятия в Туркестанской области.