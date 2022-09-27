Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сказал, что пост руководителя государства не должен занимать один человек слишком долго.
"Такая ситуация не даёт чести ни этой стране, ни её главе", — подчеркнул президент республики во время мероприятия в Туркестанской области.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.