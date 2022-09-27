Песков: ситуация в Донбассе изменится кардинально после референдумов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что будет с правовой ситуацией в Донбассе после того, как завершатся референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР в состав РФ.

По словам Пескова, ситуация в Республиках кардинально изменится в юридическом плане, равно как и обеспечении безопасности на этих территориях.

"Изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее представитель Кремля уже высказал предположение, что обстрелы Донбасса со стороны ВСУ должны прекратиться после обнародования итогов референдума.