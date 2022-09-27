Глава Казахстана поручил заботиться о россиянах, бегущих от мобилизации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказывать содействие россиянам, спасающимся от мобилизации в Казахстане.

Лидер Казахстана призвал проявлять к гражданам РФ, прибывающим в Казахстан с целью избежать отправки на спецоперацию на Украине, человечность и терпение. Он обратил внимание на сложность ситуации.

"Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил принять необходимые меры", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

После объявления о частичной мобилизации в России в Казахстан прибыли почти сто тысяч россиян.

Ранее Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил о том, что ОВД республики не будут выдавать россиян, уклоняющихся от мобилизации, до тех пор, пока их не объявят в международный розыск.