Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказывать содействие россиянам, спасающимся от мобилизации в Казахстане.
Лидер Казахстана призвал проявлять к гражданам РФ, прибывающим в Казахстан с целью избежать отправки на спецоперацию на Украине, человечность и терпение. Он обратил внимание на сложность ситуации.
"Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил принять необходимые меры", — сказал Касым-Жомарт Токаев.
После объявления о частичной мобилизации в России в Казахстан прибыли почти сто тысяч россиян.
Ранее Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил о том, что ОВД республики не будут выдавать россиян, уклоняющихся от мобилизации, до тех пор, пока их не объявят в международный розыск.
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