Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о ЧП на магистральном газопроводе "Северный поток". Как отметил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина, специалисты зафиксировали повреждения в трубе на территории Дании. При этом Песков допустил, что произошла диверсия.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.