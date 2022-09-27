В Кремле допустили, что на "Севером потоке" действовали диверсанты

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о ЧП на магистральном газопроводе "Северный поток". Как отметил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина, специалисты зафиксировали повреждения в трубе на территории Дании. При этом Песков допустил, что произошла диверсия.