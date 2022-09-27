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AP: США заметили сосредоточение военных кораблей РФ и Китая в Беринговом море

Мир

Представители береговой охраны США зафиксировали сосредоточение военных кораблей РФ и Китая в Беринговом море. Об этом сообщает Associated Press.

AP: США заметили сосредоточение военных кораблей РФ и Китая в Беринговом море

По информации агентства, ракетный крейсер КНР прошёл примерно в 138 километрах к северу от острова Кыска, расположенного на Аляске. В материале сказано, что Вашингтон также обнаружил ещё два китайских и четыре российских корабля, в том числе один эсминец.

Как пояснили в береговой охране США, корабли РФ и Китая соблюдали все международные нормы, однако Штаты будут и дальше следить за действиями этих стран возле Аляски.

"Вашингтон наблюдает за тем, чтобы интересы США не были нарушены", — сказал американский адмирал Натан Мур.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия и КНР хотят вернуть справедливый миропорядок, однако Запад не поддерживает эти планы.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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