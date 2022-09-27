Россияне, не подлежащие частичной мобилизации, могут въезжать в Казахстан

Граждане РФ, не попадающие под частичную мобилизацию, могут пересекать границу с Казахстаном. Об этом пишет gorod55.ru со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Омской области.

По информации издания, специалисты Минобороны РФ передают сотрудникам ФСБ списки россиян, которых могут призвать на службу.

"Мы ищем фамилию выезжающего в этих списках", — рассказали в пограничном управлении.

Отмечается, что официальных запретов на выезд из страны нет, но отдельных граждан могут дополнительно проверять на границе. При этом мужчин, покидающих тот или иной регион, не просят показывать военные билеты, подчёркивается в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию. Как пояснили в Министерстве обороны России, в общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.