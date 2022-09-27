Российские Воздушно-космические силы пополняются истребителями пятого поколения Су-57, которые являются одними из самых мощных в мире, сообщает издание 19FortyFive.
Автор статьи напомнил, что Су-57 способен развивать скорость 2 Маха. Благодаря современной авионике и мощному радару самолёт способен отслеживать цели и уничтожать их высокоточными ракетами. По своей манёвренности российский истребитель не уступает американскому F-22.
По данным издания, Россия планирует ускорить серийный выпуск Су-57, чтобы чаще применять его в небе над Украиной. Несколько таких самолётов способны объединяться в единую информационную сеть для повышения эффективности выявления и поражения целей.
В конце мая ВКС РФ впервые применили новейший истребитель Су-57 в спецоперации на Украине. Благодаря встроенному средству радиоэлектронной борьбы самолёт способен "глушить" системы ПВО противника и уничтожать их крылатыми ракетами Х-59МК2.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.