19FortyFive: Россия начнёт чаще использовать Су-57 на Украине

Российские Воздушно-космические силы пополняются истребителями пятого поколения Су-57, которые являются одними из самых мощных в мире, сообщает издание 19FortyFive.

Автор статьи напомнил, что Су-57 способен развивать скорость 2 Маха. Благодаря современной авионике и мощному радару самолёт способен отслеживать цели и уничтожать их высокоточными ракетами. По своей манёвренности российский истребитель не уступает американскому F-22.

По данным издания, Россия планирует ускорить серийный выпуск Су-57, чтобы чаще применять его в небе над Украиной. Несколько таких самолётов способны объединяться в единую информационную сеть для повышения эффективности выявления и поражения целей.

В конце мая ВКС РФ впервые применили новейший истребитель Су-57 в спецоперации на Украине. Благодаря встроенному средству радиоэлектронной борьбы самолёт способен "глушить" системы ПВО противника и уничтожать их крылатыми ракетами Х-59МК2.